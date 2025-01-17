Мэрия Екатеринбурга предупредила горожан о закрытии Ледового городка

Ледовый городок в Историческом сквере в Екатеринбурге работает последние выходные. Как сообщают в пресс-службе мэрии, 19 января горожане смогут в последний раз этой зимой прокатиться на горках, сфотографироваться со снеговиками и прогуляться по фестивалю ледяных скульптур.

Традиционно в последний день работы в городке состоится фестиваль по скалолазанию "Ледовый штурм". Специально для этого была построена ледяная трасса, которую на скорость будут покорять альпинисты.

Напомним, что в этой зимой Ледовый городок впервые был перенесен с Площади 1905 года в Исторический сквер. Вместо него на главной площади города залили гигантский каток. Согласно информации на сайте катка, вход на него доступен до 16 февраля включительно.

За новогодние каникулы Ледовый городок в Историческом сквере посетили более 140 тыс. человек. В этом году главной темой стала "Новогодняя сказка Снеговиков".