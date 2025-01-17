17 Января 2025
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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Госавтоинспекция раскритиковала уборку свердловских трасс от снега

В Госавтоинспекции Свердловской области остались недовольны результатами проверки состояния автомобильных дорог. После прошедших снегопадов, часть региональных дорог либо была плохо очищена, либо не убиралась от снега совсем. Сотрудники ГИБДД продолжают выявлять серьезные нарушения в виде участков, покрытых снегом и льдом, а также снежных валов, создающих дополнительные препятствия для безопасного передвижения транспорта.

"Особую тревогу вызывает состояние федеральной трассы Пермь - Екатеринбург, где на 266-м километре в районе города Нижние Серги разворотные петли остались практически без уборки, что значительно увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно при неблагоприятных погодных условиях", - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Неубранный снег на трассе Пермь-Екатеринбург(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Там добавили, что на других региональных трассах ситуация не лучше. Помимо неубранных участков, были зафиксированы снежные валы, затрудняющие движение автомобилей и ограничивающие видимость водителям.

Неубранный снег на трассе Пермь-Екатеринбург(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

По результатам проверок, лица и организации, отвечающие за зимнее содержание дорог, привлекаются к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ, предусматривающей штрафы до 300 тыс. рублей. Также владельцам дорог выдаются предписания о незамедлительном устранении всех выявленных нарушений. Всего за две недели 2025 года уже возбуждено более 25 административных производств по ст.12.34 КоАП РФ и выдано порядка 200 предписаний.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять особую осторожность в условиях зимней погоды. Соблюдение скоростного режима, дистанции между транспортными средствами, а также использование зимних шин помогут минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций.

Объезды трасс продолжаются, и автоинспекторы остаются на постоянной связи с дорожными службами для оперативного решения возникающих проблем.

Теги: Госавтоинспекция, ГИБДД, трасса, снегопад, снег, уборка, дорога


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