В России на 82% сократилось количество забронированных туров

В России довольно существенно – на 82 % относительно уровня 2024 г. – сократилось количество забронированных туров по России. Отдохнуть в пределах России собираются только 18% путешественников.

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Более востребованными в России становятся нечерноморские направления: курорты Кавказских Минеральных Вод, Горный Алтай, Дальний Восток, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что туры на Байкал на февраль-март текущего года подорожали на 15%. Стоимость авиабилетов и бронирований в отелях выросла на 33-45%. Как заявили в сервисе "Отелло", средняя стоимость бронирования на февраль-март за одну ночь в регионах рядом с Байкалом выросла на 33%. Средняя стоимость бронирования одной ночи в Иркутской области составляет 5,8 тыс. руб., в Бурятии — 4,6 тыс. руб.

Как заявил директор по продукту "Купибилет" Андрей Маслак, рост цен на авиабилеты по этим направлениям из года в год в среднем составляет 35% и объясняется увеличением спроса и инфляцией. Сейчас аннулирований туров нет, и объем бронирований сохраняется на уровне 2024 г.