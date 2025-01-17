В Сургуте силовики нагрянули в мечеть в поисках нелегальных мигрантов

Сегодня в Сургуте ОМОН устроил облаву на нелегальных мигрантов на территории мечети. Силовики прибыли к мечети после окончания службы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД это рейд по профилактике преступлений и нарушений в сфере миграционного контроля. Также сообщается, что данные тех, кто своевременно не встал на воинский учет передадут в городской военкомат.

Аналогичные проверки проходят ежедневно на строительных площадках, заведениях общественного питания.