Экс-ректор БФУ попал под новую "уголовку"

Бывший ректор Балтийского федерального университета имени Канта Александр Фёдоров и его заместитель Елена Мялкина попали под ещё одну "уголовку". Речь идёт о новом эпизоде растраты денег.

По данным следствия, в ноябре 2021 – июне 2024 гг. ректор и его заместитель "прикарманили" 4,1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение в особо крупном размере". Мялкиной вменяют пособничество в этом преступлении.

Уголовные дела соединены в одно производство. По всем делам сумма ущерба, причинённого университету, составила 40,9 млн руб., сообщает СКР.