В мэрии Екатеринбурга показали, как будет выглядеть спа-деревня "Баден-Баден" на берегу Шарташа

17 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: эскизный проект на сайте администрации Екатеринбурга / Архитектурное бюро &quot;Старт&quot;

В мэрии Екатеринбурга показали, как будет выглядеть спа-деревня "Баден-Баден" на берегу Шарташа

Мэрия Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения "Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "гостиничное обслуживание" в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0711065:354". Речь идет о строительстве гостиничного комплекса "Баден-Баден" на северо-западном берегу озера Шарташ. На сайте горадминистрации также опубликовали эскизный проект "SPA-деревни".

Эскизный проект спа-деревни "Баден-Баден" на Шарташе в Екатеринбурге(2025)|Фото: эскизный проект на сайте администрации Екатеринбурга / Архитектурное бюро "Старт"

В опубликованных документах сказано, что гостиница со СПА-центром расположатся на участке площадью в 3,8 га. Сейчас на этом месте находится дикий пляж, но после реализации проекта появится 6-этажная гостиница на 60 номеров, корпус СПА-центра, бассейны, парные, а также стилобат с 11-ю сюьт-номерами (номера повышенной комфортности, с улучшенной планировкой и современным дизайном). Также на оборудованном пляже поставят 29 гостевых домиков с террасой и мангальной зоной.

Эскизный проект спа-деревни "Баден-Баден" на Шарташе в Екатеринбурге(2025)|Фото: эскизный проект на сайте администрации Екатеринбурга / Архитектурное бюро "Старт"

Эскизный проект спа-деревни "Баден-Баден" на Шарташе в Екатеринбурге(2025)|Фото: эскизный проект на сайте администрации Екатеринбурга / Архитектурное бюро "Старт"

Эскизный проект спа-деревни "Баден-Баден" на Шарташе в Екатеринбурге(2025)|Фото: эскизный проект на сайте администрации Екатеринбурга / Архитектурное бюро "Старт"

Эскизный проект спа-деревни "Баден-Баден" на Шарташе в Екатеринбурге(2025)|Фото: эскизный проект на сайте администрации Екатеринбурга / Архитектурное бюро "Старт"

Работать трехзвездочная гостиница будет круглосуточно, а вот СПА-центр - с 10.00 до 20.00 в четыре смены по три часа. При этом, в пояснительной записке сказано, что смены выделяются условно, для учета неравномерности потока посетителей. Внутри СПА-центра расположатся:

  • зал бассейнов площадью около 3 тыс. 360 кв.м. с двумя развлекательными бассейнами площадью 575 кв.м. и 110 кв.м.;
  • сплэш-парк (зона водных аттракционов для детей);
  • помещения парных - 12 шт, площадь парной от 20 кв.м. до 150 кв.м.;
  • помещения для оказания оздоровительных услуг общей площадью 200 кв.м.;
  • комнаты отдыха - 6 комнат площадью от 36 кв.м. до 57 кв.м.;
  • открытая терраса на эксплуатируемой кровле стилобатной части здания, с бассейном площадью 360 кв.м.;
  • раздевалки посетителей с душевыми и санузлами.

Эскизный проект спа-деревни "Баден-Баден" на Шарташе в Екатеринбурге(2025)|Фото: эскизный проект на сайте администрации Екатеринбурга / Архитектурное бюро "Старт"

Эскизный проект спа-деревни "Баден-Баден" на Шарташе в Екатеринбурге(2025)|Фото: эскизный проект на сайте администрации Екатеринбурга / Архитектурное бюро "Старт"

Реализовывать проект планируется поэтапно. Сначала строители займутся пляжной зоной. После снижения ставки по кредитам, начнется прокладка инженерных сетей, а после и строительство гостиницы и СПА-центра.

Эскизный проект спа-деревни "Баден-Баден" на Шарташе в Екатеринбурге(2025)|Фото: эскизный проект на сайте администрации Екатеринбурга / Архитектурное бюро "Старт"

Общественные обсуждения пройдут с 17 по 27 января включительно. Для внесения замечаний и предложений необходимо пройти идентификацию.

Теги: Екатеринбург, Шарташ, Баден-Баден, спа-деревня, проект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети