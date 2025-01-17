В мэрии Екатеринбурга показали, как будет выглядеть спа-деревня "Баден-Баден" на берегу Шарташа

Мэрия Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения "Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования "гостиничное обслуживание" в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0711065:354". Речь идет о строительстве гостиничного комплекса "Баден-Баден" на северо-западном берегу озера Шарташ. На сайте горадминистрации также опубликовали эскизный проект "SPA-деревни".

В опубликованных документах сказано, что гостиница со СПА-центром расположатся на участке площадью в 3,8 га. Сейчас на этом месте находится дикий пляж, но после реализации проекта появится 6-этажная гостиница на 60 номеров, корпус СПА-центра, бассейны, парные, а также стилобат с 11-ю сюьт-номерами (номера повышенной комфортности, с улучшенной планировкой и современным дизайном). Также на оборудованном пляже поставят 29 гостевых домиков с террасой и мангальной зоной.

Работать трехзвездочная гостиница будет круглосуточно, а вот СПА-центр - с 10.00 до 20.00 в четыре смены по три часа. При этом, в пояснительной записке сказано, что смены выделяются условно, для учета неравномерности потока посетителей. Внутри СПА-центра расположатся:

зал бассейнов площадью около 3 тыс. 360 кв.м. с двумя развлекательными бассейнами площадью 575 кв.м. и 110 кв.м.;

сплэш-парк (зона водных аттракционов для детей);

помещения парных - 12 шт, площадь парной от 20 кв.м. до 150 кв.м.;

помещения для оказания оздоровительных услуг общей площадью 200 кв.м.;

комнаты отдыха - 6 комнат площадью от 36 кв.м. до 57 кв.м.;

открытая терраса на эксплуатируемой кровле стилобатной части здания, с бассейном площадью 360 кв.м.;

раздевалки посетителей с душевыми и санузлами.

Реализовывать проект планируется поэтапно. Сначала строители займутся пляжной зоной. После снижения ставки по кредитам, начнется прокладка инженерных сетей, а после и строительство гостиницы и СПА-центра.

Общественные обсуждения пройдут с 17 по 27 января включительно. Для внесения замечаний и предложений необходимо пройти идентификацию.