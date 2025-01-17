17 Января 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: Reuters / Daniel Cole

Захарова: США "отморозили уши назло маме", не закупив пожарные самолеты из России

Пожары в Калифорнии могли бы быть не столь масштабны, если бы США в свое время не отказались от покупки российских самолетов-амфибий Бе-200, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она напомнила о планах Москвы и Вашингтона в 2017—2019 годах заключить контракт на поставку российских пожарных Бе-200 и о решении Вашингтона в итоге закупить версию самолета с украинскими двигателями производства "Мотор Сич". Самолет и двигатель должны были быть раздельно сертифицированы Федеральным авиационным агентством США (FAA), от чего отказалась украинская сторона. В итоге контракт так и не был выполнен.

"Мало того, что пожарное оборудование Штаты поставили не в Лос-Анджелес, а на Украину, так Киев еще и заблокировал спасительную для Штатов сделку по самолетам-амфибиям", — написала Захарова.

Представитель МИДа отметила, что этот случай может служить одним из примеров из серии "назло маме отморожу уши".

Добавим, что с 2004 года Бе-200ЧС, в основном, тушат лесные пожары в разных частях мира, но не в России, где они тоже были бы весьма востребованы. А в 2023 году производство уникального отечественного борта-амфибии было практически свернуто из-за невозможности поставлять моторы с Запорожья. В 2024-м было заявлено о работах о ремоторизации и установке на Бе-200 российского двигателя ПД-8, при этом представленный в конце года экземпляр изготовили опять же для зарубежной страны — Алжира.

Самолет Бе-200 МЧС России, задействованный в тушении пожаров в Свердловской области (2023)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Юрий Ломакин

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января. Первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубили засуха и ураганный ветер. Тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее сообщалось, что сын избранного президента США Дональд Трамп – младший связал трудности с тушением масштабных пожаров в Калифорнии с помощью Украине. Захарова напоминала, что в феврале 2024 года агентство США по международному развитию (USAID) поставило 16-ти украинским противопожарным подразделениям "защитное снаряжение, мотопомпы, бензопилы, спасательные моторные резаки, перезаряжаемые прожекторы, огнетушители и гидравлические спасательные инструменты".

Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон поддержал других знаменитостей, которые раскритиковали работу руководства Калифорнии во время пожаров в Лос-Анджелесе. Актер считает, что властям США было выгодно допустить масштабные пожары. "Я знаю наверняка, что они несерьезно отнеслись к теме водных ресурсов. По необъяснимым причинам они опустошили пожарные резервуары", — заявил Гибсон.

Теги: захарова, сша, пожары, калифорния


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