Площадь пожара на нефтебазе под Воронежем достигла почти 3 тысячи квадратов

Площадь пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после удара украинских БПЛА достигла 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Тушение пожара осуществляется по самому высокому номеру сложности.

Напомним, в ночь на 16 января ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами Воронежскую область. В результате падения нескольких беспилотников в одном из районов региона произошло возгорание на территории нефтебазы.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что не месте ЧС работают усиленные пожарные расчеты, в том числе, два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов.

Губернатор отмечал, что для гражданского населения и инфраструктуры соседних предприятий угрозы нет. По его словам, на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация не повлияет.