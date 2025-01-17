"Решил прикурить". Жителя Ирбита обвиняют в осквернении Вечного огня

30-летнего жителя Ирбита будут судить за осквернение символа воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества. Как сообщает пресс-служба областного СКР, уралец не нашел зажигалку и решил прикурить от Вечного огня.

Инцидент произошел 11 января этого года, когда обвиняемый гулял по улицам Ирбита. Захотев покурить, он обратился "за огоньком" к нескольким прохожим, однако получил отказ. Тогда мужчина и заприметил Вечный огонь на площади имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Уралец перешагнул через ограждение и прикурил сигарету на глазах других горожан.

Уже на допросе мужчина подтвердил, что осознавал, чем является Вечный огонь и что из себя представляет символ воинской славы. В отношении него было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 354.1 УК РФ "Осквернение символа воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества". Наказание за совершение этого преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Следователи продолжают собирать доказательственную базу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что обвиняемый в 2012 году уже был судим. По имеющейся информации, проживает с родителями, срочную службу не проходил.

"Соответствующую закалку и укрепление чувства патриотизма, видимо, вовремя не получил, отсюда, вероятно, и результат. Гражданин по имени Евгений, так зовут нашего "антигероя", был установлен и задержан при проведении оперативных мероприятий сыщиками Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД совместно с оперуполномоченными угрозыска полиции Ирбита. Вычислили его в ходе анализа записей с камер видеонаблюдения. Он уже раскаялся в содеянном и полностью признал вину. Мемориальный комплекс, где произошло это ЧП, был открыт 9 мая 2024 года в честь участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В торжественной церемонии открытия Вечного огня принимал участие губернатор области", - отметил полковник Горелых.