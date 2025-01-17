Правительство дало жителям Белгородской области 240 миллионов

Жители Белгородской области получат 240 млн руб. из федерального бюджета. Речь идёт о единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим.

Это позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь. Также деньги пойдут на компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости.

В 2024 г. на помощь жителям Белгородской области из резервного фонда Правительства направлено 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба кабмина.