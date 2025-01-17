В Пермь прибыли два федеральных министра

В Пермь прибыли федеральные министры Максим Решетников и Валерий Фальков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, они примут участие в стратегической сессии "Университеты и молодежь", который пройдет в пермском классическом университете.

Также участие в стратсессии принимают губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, представители вузов и колледжей, молодежных организаций, предприятий и органов власти.

Участники обсудят будущее образования и науки, развитие молодежной политики в Пермском крае, события и возможности Перми — Молодежной столицы России 2025.