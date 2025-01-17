Израиль на первом этапе сделки с ХАМАС освободит 2 тысячи палестинцев

Первый этап подписанного между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС соглашения предполагает освобождение 33 израильских пленников в обмен на 2 тыс. палестинских заключенных, сообщает The Jerusalem Post.

По информации газеты, реализация соглашения начнется через два-три дня после его подписания. В первую очередь будут освобождены 33 заложника: сначала женщины и дети, затем женщины-солдаты. В обмен на это Израиль выпустит содержащихся в его тюрьмах 2 тыс. осужденных террористов, пишет ТАСС.

Напомним, подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа состоялось 16 января в Дохе. Первый этап продлится 42 дня.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что не обсуждал со своим сменщиком Дональдом Трампом прекращение огня в Газе.