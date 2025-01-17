17 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

СКР проведет проверку после новости о буллинге подростка в школе Североуральска

В СКР организовали проверку информации об издевательствах подростков над сверстником в школе №13 п. Черемухово в Североуральске. Ранее в сети появилось видео, как один школьник избивает другого, а третий снимает происходящее на видео.

"В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении школьника в Свердловской области. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, что первой на запись с издевательствами обратила внимание депутат местной гордумы Ольга Коптяева. По ее словам, именно школа несет ответственность за то, что происходит в ее стенах. Она также отметила, что бездействие со стороны педагогов и вседозволенность хулиганов это повод для полиции и СКР обратить на них свое внимание и не допустить более трагичного исхода.

"Данное издевательство и избиение парня происходит не в первый раз. Руководство и учителя в курсе происходящего, но мер никаких не предпринимают. Не знаю, чей ребенок наносит удары парню и кто его родители и родня, но данным фактом должны заинтересоваться сотрудники полиции и СК", - написала Коптяева в своих социальных сетях.

После того, как ситуация в школе стала достоянием общественности, инцидент поспешила прокомментировать директор учреждения Зоя Железнякова. Как передает ее слова паблик "Типичный Североуральск", инцидент произошел 14 января на перемене в очень короткий промежуток времени. Дежурный по рекреации учитель при обходе не заметил ничего подозрительного, участники инцидента вели себя спокойно. В какой-то момент произошло избиение, свидетелем которого стала уборщица. Она и отвела пострадавшего в медпункт, где медсестра остановила кровотечение из носа. Несмотря на то, что подросток не жаловался на свое самочувствие, директор и классный руководитель приняли решение отправить его домой.

Нападавшие были вычислены. Их вместе с родителями и семьей пострадавшего пригласили для профилактической беседы. Более того, школа поставила в известность о произошедшем подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД по городу Североуральску, комиссию по делам несовершеннолетних и управление образования, которое позже известило прокуратуру Североуральска.

16 января всех участников инцидента вызвали на заседание Совета школы по профилактике, где было принято решение о постановке на внутришкольный учет как нападавшего ученика, так и снимавшего избиение на видео. К работе с подростками хотят привлечь педагога-психолога, социального педагога и других специалистов. Этот случай также решено рассмотреть на совещании директоров школ Североуральского муниципального округа, чтобы впредь не допустить буллинга в стенах учебных заведений.

В школе также отметили, что ранее ни руководству школы, ни классному руководителю заявлений об избиении ученика не поступало. Несмотря на это, педагоги извинились перед семьей подростка и самим школьником.

Теги: Североуральск, СКР, школа, подросток, буллинг


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