Байден хотел раскритиковать Путина, но не смог связать слова в предложение

Президент США Джо Байден перед уходом с должности хотел раскритиковать Владимира Путина, но не смог. Он произнес бессвязный набор слов. Как пишет Lenta.ru, это произошло на выступлении на военной базе в пригороде Вашингтона Арлингтоне.

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"Когда я говорил с ним по телефону, он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы", - сказал политик.

Когда президент США разговаривал с президентом России – неизвестно.

В начале января Байден рассказал, что знаком с Путиным более 47 лет. Глава государства попытался вспомнить дату первого саммита с российским лидером, но не смог.

Оговорку президента США в конце декабря Fox News назвал одной из главных политических оплошностей года. Тогда Байден упомянул лидера Украины в качестве "президента Путина".

Девятого января стало известно, что новые санкции против российской экономики объявит на днях действующий президент США Джо Байден.

Речь идет о блокирующих санкциях с внесением в SDN-лист нефтяных компаний, танкеров и трейдеров. Белый дом планирует их введение до 20 января.

Под санкции могут попасть компании "Роснефти", "Сургутнефтегаза" и "Лукойла". "Башнефть", "Татнефть", "Газпромнефть" — в меньшей степени, потому что они работают в основном на внутреннем рынке.