Полпред Жога поздравил жителей Свердловской области с Днем образования региона

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога поздравил жителей Свердловской области с Днем образования региона. Он отмечается сегодня, 17 января.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в своем поздравлении Жога отметил, что Средний Урал – это "надежный промышленный тыл и опора экономики страны, передовая научная мысль и прорывные решения, удивительная природа и самобытная культура, несгибаемый характер, стойкость и истинная верность Отчизне".

"Я приехал в Свердловскую область три с небольшим месяца назад. Побывал в разных городах, познакомился со многими производствами и понял, что регион навсегда занял место в моем сердце. С каждым днем все сильнее убеждаюсь, что Урал – это плечо, на которое можно положиться в любой ситуации. Свердловская область доказывала это в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны и подтверждает сейчас, энергично, с полной самоотдачей выполняя задачи, поставленные президентом, приближая победу в специальной военной операции", - говорится в поздравлении полпреда.

Напомним, 9 января исполнилось 100 дней с назначения Артема Жоги на пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Были подведены первые итоги его работы.