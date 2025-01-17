Виталий Хоценко провел первое в этом году заседание архитектурно-градостроительного совета Омской области

Под председательством Губернатора Виталия Хоценко прошло первое в нынешнем году заседание областного архитектурно-градостроительного совета Омской области.

Участникам совещания был представлен проект строительства многоэтажки по улице Дачной в Советском округе города Омска. По проекту в доме предусмотрено 200 квартир современной планировки. Важно отметить, что около жилой застройки предполагается формирование автопарковки. Также за счет собственных средств планируется участие застройщика в развитии социальной инфраструктуры близлежащей общественной территории.

В ходе обсуждения на заседании Совете было одобрено строительство восьмиэтажного многоквартирного дома в Омске, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Напомним, архитектурно-градостроительный совет Омской области создан по инициативе Губернатора Виталия Хоценко в феврале прошлого года. На заседаниях совета проходит обсуждение архитектурных и строительных решений по проектам комплексной застройки, инвестиционным проектам и предложениям относительно ремонта исторических зданий. Одним из важных критериев при поддержке рассматриваемых проектов является не только объем ввода возводимого жилья, но и намерения застройщиков принимать участие в развитии социальной инфраструктуры.