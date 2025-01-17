За три года 40% россиян сменили профессию

За последние три года 38% граждан России освоили новую специальность.

Согласно исследованию hh.ru, чаще всего другую профессию с 2022 по 2024 год выбирали автомойщики, курьеры, швеи, режиссеры и технические директора. Реже всего профессию меняли врачи, геологи, бухгалтеры, агрономы и программисты. Быстрее других новые специальности осваивали жители дальневосточных регионов, а реже — в Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, Дагестане, Москве и на Чукотке.

Большинство россиян выбирали для перехода работу администратора, менеджера, аналитика, бухгалтера и руководителя проектов. Каждый пятый переквалифицировавшийся гражданин предпочел рабочие и производственные специальности.

Как заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, смена профессий связана с тем, что с начала 2022 года в обрабатывающей промышленности (преимущественно в оборонном секторе) начали расти зарплаты в связи с увеличением объема госзаказа, вызвав переток кадров в соответствующую отрасль, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что учителей опустили по зарплатам до уровня дворников.