Новым директором Пушкинского музея назначена Галактионова

Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова назначена новым руководителем Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Она сменит на посту главы Пушкинского музея Елизавету Лихачеву, которая заняла должность в марте 2023 года, сменив Марину Лошак, которая ушла с поста руководителя по собственному желанию. До этого она возглавляла Музей архитектуры им. А. В. Щусева.

Поводом к тому, что Лихачева покинула свой пост стал тот факт, что институция не успела оформить произведения на вывоз в Китай, на большую сборную выставку из российских музеев, первую после отмены культурных обменов.

Галактионова возглавила музейно-выставочный центр РОСИЗО в 2021 году. Ранее она руководила крупными проектами в области культуры и была организатором выставок, театральных фестивалей и постановок, сообщает Forbes.