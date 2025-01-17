Команда Трампа готовит "широкомасштабную санкционную стратегию"

Советники победившего на выборах президента США Дональда Трампа разрабатывают "широкомасштабную санкционную стратегию".

Как ожидается, она поможет заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы. Стратегия предусматривает два пути. Первый предполагает меры в пользу попавших под санкции российских производителей нефти, которые могли бы помочь заключить мирное соглашение на Украине. Данный вариант может быть применен, если новая американская администрация будет уверена в скором урегулировании конфликта.

Второй путь - введение санкций, чтобы еще больше усилить давление на Москву. Эти планы находятся на ранней стадии обсуждения, выбор зависит прежде всего от самого Трампа. О дальнейших действиях будет известно в середине марта, когда истечет срок действия генеральной лицензии, разрешающей сворачивать закупки энергоносителей у России, соообщает Bloomberg.

Ранее сенатор-республиканец, кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что введенные в отношении РФ санкции и их возможная отмена способны сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине.