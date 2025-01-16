Минобороны сообщает об уничтожении моста западнее Курахово, по которому снабжались ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении моста у Константинополя западнее Курахово в Донецкой народной республике, по которому снабжались вооруженные силы Украины.

"Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около н.п. Константинополь (западнее г. Курахово), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении", - передает сообщение Минобороны РИА Новости.