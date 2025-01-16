Россия спокойно ожидает решение Вашингтона о встрече Путина и Трампа

Москва не сидит в ожидании звонка из США по поводу возможно встречи президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вместо этого в столице спокойно ожидают, пока команда американского главы решит все вопросы. Только после этого можно строить какие-то планы. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона. Нет, мы спокойно ожидаем, когда команда Трампа займет свои места, Трамп войдет в овальный офис. Затем посмотрим, что будет", - сообщил Ушаков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Он также сказал, что пока контактов нет, отвечая на вопрос, ведется ли подготовка к встрече двух президентов. Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности российской стороны к диалогу. При этом он отметил, что контакты между Белым Домом и администрацией президента РФ перед встречей будут в закрытом формате.

"Спокойно ждем, когда будут сигналы, - сказал Ушаков. - Потом уже решаются вопросы о дальнейшем развитии диалога включая возможный разговор на высшем уровне. Обычно приходящий во власть президент или глава правительства первый осуществляет звонок".