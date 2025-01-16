16 Января 2025
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Фото:Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" в 2024 году сэкономило энергоресурсов на 57 миллионов

"Транснефть – Сибирь" подвело итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2024 году. В общей сложности было сэкономлено энергоресурсов на 56,9 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Основная экономия энергоресурсов сложилась за счет оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования было обеспечено посредством оптимизации набора устанавливаемых роторов. Кроме того, проведены замена, средний и капитальный ремонт насосных агрегатов и электродвигателей.

В зданиях и сооружениях производственных объектов применялся режим дежурного отопления, который заключается в снижении температуры воздуха в помещениях в нерабочее время. Применение дежурного режима отопления позволяет снизить потребление тепловой энергии до 25%. За счет применения этой меры достигнута экономия потребления тепловой энергии в 160,6 Гкал.

В целом, в результате проведенной оптимизации расходов экономия электроэнергии в "Транснефть – Сибирь" в минувшем году составила 44,5 млн рублей.

В 2024 году была продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности управления логистикой движения. Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

Вся автомобильная техника в подразделениях предприятия оснащена системой ГЛОНАСС, которая позволяет обеспечить контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. В прошлом году при использовании всех видов автотракторной техники было сэкономлено 96,9 тонн условного топлива на сумму около 5,6 млн рублей.

В числе перспективных задач – проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, а также модернизация основного оборудования.

Теги: Транснефть – Сибирь, энергоресурсы, экономия


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