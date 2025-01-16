В Сибири школьник на занятии сорвался с высоты в 6 метров и погиб

В Красноярске погиб 11-летний ученик гимназии №13. Трагедия случилась во время спортивного занятия.

Сегодня с 17.30 во время занятия по спортивному туризму 11- летний школьник взобрался по канату на высоту 6 м. По ошибке мальчик отстегнул страховочный трос и сорвался с каната вниз. От травм он умер на месте. Известно, что ученик занимался в секции около двух лет.

Занятия включены в план работы образовательного учреждения и проходили под руководством тренера, который состоит в штате школы. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщает прокуратура Красноярского края.