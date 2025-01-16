В Новоуральске начнет свою работу Центр промышленной медицины

В ЗАТО Новоуральск (Свердловская область) на базе медико-санитарной части №31 открыли Центр промышленной медицины. Новое учреждение начнет свою работу уже в этом месяце, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Уральский электрохимическийо комбинат" (АО "УЭХК").

Реализацией проекта занимались госкорпорация "Росатом" и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России "Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах "Росатома"". Общий объем финансирования работ со стороны "Росатом" составил 74,7 млн рублей.

Центр улучшит качество медицинского обслуживания для 18% населения города. Это 14 тыс. сотрудники новоуральских предприятий Топливного дивизиона "Росатома" и образовательных организаций, которых уже прикрепили к новому медучреждению. В январе начинается проведение медосмотров, диспансеризации и лучевой диагностики, а в следующем месяце Центр начнет прием пациентов по заболеваемости.

Сегодня готовность к открытию Центра промышленной медицины оценили директор социально-значимых проектов госкорпорации "Росатом" Мария Калинина, замруководителя ФМБА России Михаил Ратманов, глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев и гендиректора АО "Уральский электрохимическийо комбинат" (АО "УЭХК") Александр Дудин.