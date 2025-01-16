При Тульской областной Думы началось формирование молодежного парламента

До 12 февраля 2025 года тульские региональные отделения политических партий, общественные организации и органы управления могут представить своих кандидатов в организационный комитет, который формирует молодежный парламент региона.

Молодежный парламент формируется из 52 проживающих в Тульской области граждан России в возрасте от 18 до 35 лет. Преимущественное право на включение в состав парламента имеют участники СВО, те, кто прошел военную службу.

"Для активных молодых людей, которые интересуются вопросами развития общества, государственного управления, законотворчества, стремятся участвовать в общественно-политической жизни, Молодежный парламент может стать хорошей стартовой площадкой в профессиональной карьере. Но и тем, кто просто хочет попробовать свои силы в новой сфере, принять участие в креативных молодежных проектах или найти единомышленников, чтобы реализовать свои собственные идеи, здесь обязательно будет интересно. И, конечно, парламент важен для нас, депутатов, ведь эти ребята – ценнейший актив, который объединяет вокруг себя множество увлеченных, талантливых, инициативных молодых людей, стремящихся принести пользу своей малой родине", – отметил председатель областной Думы Андрей Дубровский.

Для информации - на официальном сайте Тульской областной Думе размещены: Положение о Молодежном парламенте при Тульской областной Думе 8-го созыва и объявление о формировании Молодежного парламента, в котором указаны требования к кандидатурам, перечень и формы документов, которые должны быть представлены в организационный комитет, информация о сроках и этапах формирования парламента.