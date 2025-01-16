В Тюмени школьный автобус проехал по ноге восьмилетнему ребенку

В Тюмени школьный автобус проехал по ноге восьмилетнему ребенку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

ДТП случилось на ул.Избышева, на остановке школьного автобуса. Предварительно, дети ждали школьный автобус, играли. Восьмилетний школьник либо сам упал, либо кто-то из детей толкнул его. Нога мальчика попала под колесо автобуса. Ребенок получил ушиб.

Автобусом управлял опытный водитель 50-ти лет, его стаж за рулем автобуса более 20-ти лет. Сотрудники Госавтоинспекции оценят организацию безопасности перевозок школьным автобусом, проведут дополнительные занятия с детьми в образовательном учреждении.