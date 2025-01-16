Кремль не комментирует якобы идущие переговоры РФ и Украины по ядерным объектам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о якобы проводимых Россией и Украиной переговорах по защите ядерных объектов от ударов.

"Я оставляю без комментариев этот вопрос", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Переговоры якобы идут в Катаре, сообщило ранее агентство Bloomberg.

Осенью издание The Washington Post сообщило, что Украина и Россия собирались в августе направить делегации в Доху для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако непрямые переговоры, в которых Катар выступал посредником, якобы были сорваны из-за нападения ВСУ на Курскую область. Однако в МИД России опровергли подготовку к "тайным переговорам".