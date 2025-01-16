Илью Лагутенко хотят лишить звания Почетного гражданина Владивостока

Лидера группы "Мумий Тролль" Илью Лагутенко хотят лишить звания Почетного гражданина Владивостока. С такой инициативой выступили представители общественности. Их поддержали некоторые депутаты городской думы, пишет "Российская газета".

"Какие бы заслуги не были у Ильи Лагутенко в области культуры, хотя и это спорный вопрос, его поведение в период специальной военной операции практически все обнуляет", — заявил глава регионального исполнительного комитета общественного движения "Сильная Россия" в Приморском кране Алексей Свиридов.

Лагутенко родился и вырос в столице Приморского края. Звание Почетного гражданина города ему присвоили в 2016 году.

В 2024 году в российских городах были отменены выступления некоторых исполнителей. СМИ сообщали, что рекламные и ивент-агентства якобы получили список артистов, которым нельзя выступать в России из-за их позиции о СВО. Среди них назывались Валерий Леонтьев, Иван Ургант, Александр Гудков, Манижа, Гуф, а также группы "Браво", "Мумий Тролль", "Сплин" и другие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о "черных списках" артистов.

А недавно при пожарах в Калифорнии сгорел один из двух домов фронтмена группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко. По сообщениям СМИ, особняк, расположенный между Малибу и Лос-Анджелесом, исполнитель приобрел в 2018 году за 2,8 млн долларов. При этом большая часть от общей суммы, а именно 2,3 млн, были заемными.