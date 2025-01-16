Актёр Певцов сообщил, в чём "враньё "Ленкома"" по теме снятия его фото в фойе

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов ответил "Ленкому Марка Захарова" на заявление о причинах снятия фотографии в фойе театра. По мнению артиста, главное враньё состоит в том, что якобы говорили члены творческого совета.

На своих страницах в соцсетях Певцов сообщил, что все (кроме одного) присутствующие по "вопросу о Певцове" либо говорили прямо противоположное тому, что описано в "комментариях", либо молчали. Из-за этого творческий совет 30 ноября пошел не по намеченному сценарию.

"Руководство (как мне рассказали) стало действовать нажимом и запугиванием. Но не получилось. Заранее приготовленная дирекций резолюция о "недопущении артиста Д. Певцова на сцену "Ленкома"" не была поддержана подавляющим большинством членов творческого совета. Не получилось чужими руками вытолкать Певцова из театра. Стали этого добиваться другими способами", - пишет Певцов, прикладывая небольшое видео.

Ранее в театре "Ленком Марка Захарова" объяснили, почему из его фойе, где висят фотографии различных работавших в учреждении артистов, убрали портрет актёра, депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Там напомнили, что он сначала перестал быть частью труппы, а потом и вовсе раскритиковал "Ленком".