В Сочи участок национального парка едва не превратили в коттеджный посёлок

В Сочи началось расследование обстоятельств мошенничества с землёй национального парка. Речь идёт об участках облей площадью 89 тыс. "квадратов".

В 2016 г. члены преступной группы на основе фальшивых свидетельств о праве наследуемого владения оформили право собственности на землю, покрытую реликтовым лесом. Общая площадь занятых участков – 89 тыс. кв. м. Впоследствии там должен был появиться коттеджный посёлок. Сумма ущерба – почти 900 млн руб.

Возбуждено уголовное дело. Один из организаторов преступной группы задержан, сообщает прокуратура Краснодарского края.