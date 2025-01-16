16 Января 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье отец подростка, выбросившего из окна школьницу, умер на пожаре

В ночь на 17 декабря в селе Гамово под Пермью подросток выбросил из окна девятого этажа 14-летнюю подругу и погиб сам. Девочка выжила, и меньше чем через месяц ее выписали из больницы.

По данным perm.aif.ru, отец парня ушел из жизни на следующий день после похорон сына. В ночь на 23 декабря в Култаево — максимум полчаса езды от Гамово — сгорел дом. Огонь охватил 50 квадратных метров. Отец подростка был в этом доме и погиб на пожаре.

В Култаево мужчина работал на пилораме — там была подсобка, в которой он жил.

Причины пожара пока неизвестны. По данным СУ СК РФ по Пермскому краю, процессуальная проверка еще не завершена.

Теги: падение с высоты, покушение на убийство, подростки, уголовное дело, гамово


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