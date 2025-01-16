Прокуратура проконтролирует проверку ДТП под Екатеринбургом, где пострадало шесть человек

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки ДТП на 156 км автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов", в котором пострадали трое взрослых и трое детей. Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня утром в 07.00.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по предварительным данным виновником ДТП стала 40-летняя женщина за рулем "Митсубиси Лансер". Двигаясь по трассе со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с" Тойотой Королла", которым управлял 55-летний мужчина.

Затем "Митсубиси" столкнулся с "Тойотой Ленд Крузер", которая двигалась за "Тойотой Королла". Третьим автомобилем управлял 51-летний мужчина.

В аварии пострадали шесть человек: три девочки 2, 4 и 6 лет, которые ехали на "Митсубиси" в детский сад, а также трое взрослых пассажиров "Тойота Ленд Крузер" - мужчина 1979 г.р., и две женщины 1984 г.р. и 1981 г.р.

Все пострадавшие доставлены в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи.

Установлено, что за рулем автомобиля находилась жительница села Малая Лая. Она пояснила, что попала в дорожную колею - при торможении ее автомобиль вынесло на полосу встречного движения.

Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам доследственной проверки.