"Газпром нефть" приглашает старшеклассников на интеллектуальный турнир

Начался прием заявок на интеллектуальный турнир для старшеклассников "Умножая таланты". Его участники получат практический опыт решения задач, применимый в нефтегазовой отрасли, а победители и призеры турнира – дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) при поступлении в ведущие вузы России.

"Умножая таланты" – один из крупнейших российских образовательных проектов по поддержке талантливых школьников. Турнир ежегодно организует компания "Газпром нефть" по программе социальных инвестиций "Родные города". В Мегионе он проходит при поддержке "Славнефть-Мегионнефтегаза".

Принять участие могут ученики 8–11 классов из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Подать заявку можно до 19 февраля на цифровой платформе "Родные города".

По итогам тестирования будут сформированы команды, которые примут участие в региональном этапе турнира. Им предстоит решить практические задачи по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию и защитить свои проекты перед экспертами. Победители отправятся на финал "Умножая таланты", который пройдет в Санкт-Петербурге в апреле.

Главная награда турнира – до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские вузы: Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МИРЭА – Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.

"Участие в турнире "Умножая таланты" помогает одаренным старшеклассникам раскрыть свои способности и начать строить успешную карьеру уже со школьной скамьи, причем независимо от того, где они живут – в крупных городах или отдаленных селах. Под руководством профессионалов ребята предлагают идеи и разрабатывают проекты, развивают навыки коммуникации, учатся работать в команде, заводят новые знакомства и обретают уверенность в своих силах. Решение практических задач, связанных с работой в нефтяной отрасли, помогает школьникам лучше понять свои профессиональные предпочтения, а дополнительные баллы к ЕГЭ дают весомые преимущества при поступлении в лучшие вузы страны", – подчеркнула директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

Турнир "Умножая таланты" проводится уже в десятый раз. Проект помогает выявлять талантливых школьников, в том числе из отдаленных регионов и небольших населенных пунктов. Интеллектуальное соревнование отличается от классических олимпиад своей ориентированной на реальные задачи бизнеса программой. В рамках турнира ребята работают в командах над решением актуальных задач нефтегазовой отрасли, а также принимают участие в лекциях и семинарах по развитию гибких навыков.

"Мегионнефтегаз" активно сотрудничает с образовательными учреждениями Мегиона, открывая старшеклассникам возможности для интеллектуального развития и создавая условия для профориентации. Благодаря такой поддержке юные мегионцы уже не раз входили в число финалистов турнира "Умножая таланты". На лекциях и семинарах они получают новую информацию о развитии инженерных дисциплин, учатся уверенно защищать свои проекты. Этих ребят мы надеемся в будущем увидеть среди сотрудников компании, готовы поддерживать их в профессиональном развитии и продвигать по карьерной лестнице", – рассказал генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Александр Баринов.

Отметим, что интеллектуальный турнир "Умножая таланты" – проект по формированию исследовательских компетенций старшеклассников в науке, технологиях и инжиниринге. Входит в систему образовательных проектов программы социальных инвестиций "Родные города". Турнир проводится для учеников 8–11 классов из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Победители и призеры получают до 10 дополнительных баллов к Единому государственному экзамену при поступлении в ведущие вузы России. С 2015 года в "Умножая таланты" приняли участие более 20 000 школьников.