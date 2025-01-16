Сын Алекперова уйдёт из совета директоров "Спартака"

Сын совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф покинет совет директоров футбольного клуба "Спартак".

По словам источников РБК, решение Алекперова продиктовано желанием не ставить клуб под риск после введения против него санкций со стороны Минфина США.

Вагит Алекперов по итогам 2024 г. вошёл в топ-3 рейтинга российских богачей, увеличивших своё состояние. За год он разбогател на $2,59 млрд (капитал вырос до $27,2 млрд). В глобальном списке он оказался на 71-ом месте.