В Верхней Пышме пройдет кинофестиваль "Медный цветок": программа

На фестивале "Медный цветок", который пройдет в Верхней Пышме, целую неделю будут идти кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи. Зрители увидят 89 фильмов из 19 стран.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете мероприятия, открытие VI сезона международного молодежного кинофестиваля "Медный цветок" состоится 17 января в кинотеатре "Киноград" (Верхняя Пышма, ул. Чистова, 2). В 18:00 начнут работу фотозоны и интерактивные площадки, будет звучать живая музыка. Все желающие смогут посетить выставку рисунков "Моя киносемья".

В 18:30 стартует церемония открытия, во время которой зрителям представят мероприятия кинофестиваля и покажут фильм "Портрет из Делфта" юного режиссера Даниила Франгяна. Также в программе – шоу барабанщиц и другие музыкальные подарки.

В числе почетных гостей и жюри фестиваля: заслуженная артистка России Оксана Сташенко, искусствовед и признанный деятель культуры Любовь Кочарина, режиссер игрового короткометражного кино Владислав Емелин. Фестиваль продлится до 25 января.

Финалистов определят в двух возрастных категориях – до 18 лет и старше 18 лет. Жюри выберет лучший анимационный, документальный, драматический и короткометражный фильм (старшая возрастная группа). Победителям вручат уникальный приз фестиваля – "Медный цветок", специально "выращенный" в цехе электролиза меди АО "Уралэлектромедь".

Помимо кинопоказов будет много всего интересного: мастер-классы, воркшопы, творческие встречи. Так, 18 января кастинг-директор Надежда Иванова проведет мастер-класс "Как начать путь в кино?", а актриса Харуко Маэда – мастер-класс "Восточное традиционное движение" (12+). 21 января в 15:00 в библиотеке для детей и молодежи можно будет попробовать свои силы в воркшопе по песочной анимации с Юлией Микушиной (12+).

Чтобы не пропустить события, скачивайте приложение по QR-коду, регистрируйтесь на мероприятия и следите за новостями во ВКонтакте. Регистрация на мероприятия уже идет. Фестиваль проводится при поддержке фонда "Достойным – лучшее" и Президентского фонда культурных инициатив.

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