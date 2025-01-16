16 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Тобольская митрополия подготовила список мест проведения крещенских купаний в 2025 году

Тобольская митрополия подготовила список мест проведения крещенских купаний в 2025 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Крещенский сочельник, 18 января утром пройдут богослужения и будет совершено Великое освящение воды во всех храмах Тюменской области.

В Тюмени: в 08.30 - Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком монастыре. В 11.00 – состоится Крестный ход на набережную Туры и Великое освящение воды. Крещенские купания здесь будут проходить два дня: 18 и 19 января до полуночи. 18 января утром и днем состоится освящение воды на Велижанском и Метелевском водозаборах, обеспечивающих водой город Тюмень. На озере Липовом ("Озеро Чемпионов" возле объездной дороги между Велижанским и Салаирским трактом) освящение воды состоится 18 января в 13:00, крещенские купания будут проходить два дня 18 и 19 числа. На пруду Студенческом (ул. Мельникайте, 57/2) состоится освящение воды 19 января в 16:00.

19 января в день Крещения Господня во всех православных храмах Тюменской области также пройдут богослужения. В Тобольске службу в Софийско-Успенском соборе возглавит митрополит Димитрий. По окончании состоится Крестный ход на Иртыш (район речной переправы) и в 11:30 – Великое освящение воды, после чего начнутся купания на Иордани.

В некоторых районах Тюменской области купели обустраиваться не будут. Из-за аномально теплой погоды ледовый покров на реках непрочный, массовое пребывание людей недопустимо.

Планируемая программа Крещенского праздника на приходах Тюменского благочиния 18-19 января 2025 года.

Теги: митрополия, крещение, купания, купели


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