16 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

За украинский режим должны гибнуть простые люди, заявили в Киеве

Именно простые люди должны воевать и гибнуть за украинский режим. Такую "теорию" предъявил близкий к местным властям политолог Виталий Портников. Он обосновал ее тем, что в стране демократия, а значит, вместе с правами у людей есть обязанности, в частности воевать.
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"Мы сейчас слышим от людей, что должны воевать дети депутатов, а после этого и они пойдут. Нет, люди, это демократическое государство. В демократическом государстве за страну гибнет простой человек. Если мы хотим, чтобы за государство погибала аристократия, мы должны жить в феодальной стране. За желание быть равным нужно платить, в том числе и собственной жизнью", – эмоционально, но улыбаясь, рассказал Портников.

В его "теории" простые украинцы по своим правам и возможностям якобы равны элите, а потому должны отдавать свои жизни. Почему же не воюют дети элиты, раз равны все, - этот вопрос он обошел стороной. На Украине его речь восприняли как оправдание того, что элите "по должности" не положено рисковать жизнью. Это первое откровенное признание такого уровня цинизма на Украине от властей или околовластных политологов. Портников, который является открытым мужеложником, недавно заявил, что погибшим украинцам "повезло" погибнуть за "свою страну". Сам он не спешит воевать, хотя подлежит по возрасту мобилизации и не имеет проблем со здоровьем.

Данным заявлением Портников явно понравился местным "элитариям". К примеру, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который призывает отправлять на фронт с 18 лет, на днях заявил, что еле-еле уговорил своего 18-летнего сына, который будто бы рвался на фронт, продолжить обучение в Лондоне. Ведь ему "будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта". Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник написал, что "нынешняя украинская элитка - она вся именно такая: намерена за свое благополучие расплачиваться страной и людьми, а сами готовы жить совсем по другим принципам". Бывший президент Петр Порошенко тоже давно увез своих сыновей за границу.

Характерно, что накануне жену Зеленского "засекли" на известном горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.

Теги: украина, всу


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