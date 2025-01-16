В Перми суд предоставил отсрочку исполнения наказания экс-вице премьеру краевого правительства

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство бывшего вице-премьера правительства Пермского края Елены Лопаевой о предоставлении отсрочки отбывания наказания, передает корреспондент Накануне.RU.

Судебное заседание состоялось накануне.

Елена Лопаева осуждена за присвоение денежных средств фонда "Содействие — XXI век" в сумме свыше 67 млн руб. Ей назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. руб. Лопаева добивалась в суде отсрочки исполнения наказания до достижения 14-летия ее ребенка.

Ранее Мотовилихинский районный суд отказал ей в отсрочке. Решение суда поддержала апелляция. Однако дело было возвращено на новое рассмотрение.