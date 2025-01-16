Водителей из Екатеринбурга предупреждают об обильном снегопаде

Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается обильный снегопад, который может вызвать трудности на дорогах. Городская Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно аккуратными за рулем.

Автовладельцев просят обязательно соблюдать скоростной режим и быть внимательными при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Пешеходам также следует быть бдительными. При переходе через дорогу обязательно снимать капюшон, чтобы не ограничивать себе обзор. Необходимо помнить, что тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается.

"Настоятельно рекомендуем водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения - от этого напрямую зависят ваша жизнь и здоровье", - добавили в Госавтоинспекции.

Непогода наблюдается по всему Среднему Уралу, потому в областном УГИБДД также призывают участников дорожного движения к повышенной бдительности.