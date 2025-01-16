В Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий на двое суток задержан авиарейс в Югру

В Екатеринбурге сразу на двое суток оказался задержан авиарейс в Югру.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, накануне, 15 января, в аэропорту Кольцово был задержан к вылету рейс 4G-407 в Белоярский (ХМАО-Югра) авиакомпании "Газпром авиа". По расписанию самолет должен был отправиться в 11 часов. Однако теперь планируемое время вылета – 12 часов 17 января.

Как уточнили в прокуратуре, причиной столь длительной задержки стали сложные метеоусловия в аэропорту назначения. Всего на рейс зарегистрировано 88 пассажиров. Люди были размещены в гостиницах "Азимут" и "Лайнер".

Свердловская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле.