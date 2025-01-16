ФАС выступила за бесплатную питьевую воду в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба России поддержала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова об обеспечении пассажиров аэропортов доступом к бесплатной питьевой воде.

Речь идет о питьевых кранах в удобных местах. При этом в службе считают, что установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории воздушных гаваней может повлечь сокращение ассортимента или отказ хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории аэропортов, от реализации данного товара. На этом фоне ФАС не поддерживает установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов.

Чернышов заявил, что поддержка инициативы по обеспечению пассажиров доступом к бесплатной питьевой воде в аэропортах является важным шагом для повышения комфорта пассажиров. По его словам, ведется работа, чтобы найти решение, которое обеспечит как доступность питьевой воды, так и поддержку честной конкуренции на рынке, сообщает РИА Новости.