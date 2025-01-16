Бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги россиянам

Госдума в весеннюю сессию может принять проект закона кабмина РФ, запрещающий бизнесу навязывать платные услуги гражданам.

Прежде всего это страховки при покупке авиа- и ж/д билетов, медицинские услуги при наличии полиса ОМС, при оплате ЖКХ и покупке машины. Документ будет рассмотрен в первом чтении 28 января. На инициативу правительства уже поступают положительные отзывы регионов. В пояснительной записке к законопроекту кабмин сообщает, что решение проблемы навязывания потребителю товаров, работ, услуг за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, так как подобные действия, как правило, основаны на манипулировании и угрозах населению, которое в случае отказа рискует оказаться без необходимых товаров.

Одна из самых распространенных практик, когда компании при продаже авиа- и ж/д билетов через интернет заведомо проставляют согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде "галочки", подтверждающей намерение заключить дополнительный договор, что является автоматическим согласием.

Аналогичная ситуация имело место и в потребительском кредитовании - решение нашло свое отражение в принятии поправок в закон "О потребительском кредите (займе)".

"Другие сферы потребительских правоотношений подобных запрещающих правовых норм не содержат, что позволяет сохранять актуальность проблемы навязывания дополнительных товаров (работ, услуг)", — отмечается в пояснительной записке, сообщают "Известия".