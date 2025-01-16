Минобороны заявило об ответном ударе по газовой инфраструктуре Украины

В ответ на атаки вооруженных сил Украины с использованием иностранного оружия нанесен ответный удар по украинским критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Минобороны РФ в Telegram, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области.

Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на удары со стороны Киева американскими ракетами ATACMS и Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки с целью срыва подачи газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Ранее Киев пытался атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край).