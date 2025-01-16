Flydubai возобновит рейсы в Минеральные Воды и Сочи

Авиаперевозчик Flydubai возобновит полеты в Минеральные Воды и Сочи.

Рейсы из Дубая в Минеральные Воды будут возобновлены 23 января, в Сочи — 25 января. На этих рейсах основаны полетные программы, предназначенные для всех туристов из Северокавказского региона.

В Российском союзе туриндустрии ранее заявили, что отмена рейсов Flydubai в Минводы и Сочи создала серьезные проблемы, как для туристов, так и для турбизнеса, сообщает Forbes.

Flydubai в конце декабря сообщила, что приостанавливает рейсы в Сочи и Минвод после крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.

Тем временем, опубликована полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося в Казахстане самолета AZAL с диспетчерами. Из нее следует, что решение о месте экстренной посадки экипаж "Азербайджанских авиалиний" принимал самостоятельно.