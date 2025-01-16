Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами нефтебазу в Воронежской области.

По предварительным данным, горит цистерна с горючим. В результате падения нескольких беспилотников в одном из районов региона произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте происшествия работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее украинские БПЛА атаковали спиртзавод в Тамбовской области.