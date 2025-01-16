Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами нефтебазу в Воронежской области.
По предварительным данным, горит цистерна с горючим. В результате падения нескольких беспилотников в одном из районов региона произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительным данным, никто не пострадал.
На месте происшествия работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее украинские БПЛА атаковали спиртзавод в Тамбовской области.