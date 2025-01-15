СМИ: Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе

Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Qahera News.

"Усилиями посредников было достигнуто соглашение, которое завершит страдания палестинского народа в Газе", — заявил информированный египетский источник. По его словам, скоро будет опубликовано совместное заявление, передает РИА Новости.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что удерживаемые ХАМАС израильские заложники будут вскоре освобождены. Об этом он написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников прошли в Дохе. Предположительно, речь идет о поэтапной сделке и освобождении сотен палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на заложников в Газе.