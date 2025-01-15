В 21 регионе РФ упала скорость интернета из-за повреждения кабеля

Магистральный кабель поврежден в Татарстане, что привело к снижению скорости интернета у 3,8 млн россиян в 21 регионе, сообщил Роскомнадзор.

В ведомстве добавили, что ориентировочный срок устранения последствий обрыва — 21:00 мск.

"В связи с повреждением возможны снижение скорости работы сети Интернет и деградация сервисов для клиентов оператора связи", — заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

Минцифры Татарстана со ссылкой на пресс-службу "Ростелекома" сообщает, что повреждение кабеля произошло в результате проведения земляных работ сторонней организацией. Полной потери связи удалось избежать, поскольку трафик был перенаправлен на резервные линии.

Напомним, в России вечером 14 января наблюдались массовые проблемы с доступом к интернету. Сбой продолжался примерно 15-20 минут, и примерно в районе 17.30-18.00 по московскому времени работоспособность сайтов была восстановлена. Сбой затронул практически всех операторов и провайдеров, включая "Ростелеком", "Дом.ру", МТС, "Мегафон", "Билайн" , а также работу государственных сайтов и основных сервисов. Также пользователи жаловались на то, что помимо доступа в интернет на время полностью пропала мобильная связь. Проблемы были с доступом к государственным ресурсам, к сервисам Google и проч. У части пользователей открывались только мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, а также соцсеть VK. Операторы связи заявляли, что сбой не связан с их оборудованием.

"Ведомости" со ссылкой на свои источники в одном из операторов сообщили, что сбой якобы связан с проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра. С похожим сбоем пользователи рунета столкнулись 30 января 2024 г.ода Тогда стали недоступны сервисы "Яндекса", МТС, "Билайна", "Мегафона", Ozon, "Сбера", ВТБ, "Тинькофф" и многих других. Проблемы тогда были связаны с набором расширений протокола DNS – DNSSEC. Он призван гарантировать достоверность данных при обращении к тому или иному ресурсу. Благодаря этому расширению в доменной зоне .ru гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.