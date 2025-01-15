Четыре города УрФО могут стать "Городами трудовой доблести"

Президент Владимир Путин провёл заседание Российского организационного комитета "Победа". На нём стало известно, что четыре города Уральского федерального округа могут получить звание "Город трудовой доблести".

"Сегодня рассмотрим ещё несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из этих городов и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Это Курган, Ковров, Миасс, Верхняя Пышма. Многое сделал для помощи фронту Салехард – наш город на полярном круге", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Уральский полпред Артём Жога поддержал идею присвоить такое звание городам округа.

"Убеждён, что уральские города, которым предложено присвоить высокое звание, вне всяких сомнений, этого достойны. Сегодня страна переживает один из самых важных моментов своей истории. Здесь для фронта, как и в те времена, создаётся оружие, боеприпасы, на фронт отправляется снаряжение, восстанавливаются раненные", - цитирует Жогу пресс-служба полпредства.

Путин на совещании привёл также в пример башкирский Ишимбай, а это 25% нефти, добытой в годы войны, пять авиаэскадрилий и три танковые колонны, снаряжённые на деньги жителей. Или татарстанский Зеленодольск, где построено 139 кораблей, создано более 4 млн артиллерийских снарядов. Более 20 млн т угля и более 1,5 млн руб. в Фонд обороны дали фронту жители Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области.