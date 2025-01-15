Опасных предметов в школах и колледже Нижневартовска не обнаружили

Власти Нижневартовска подтвердили информацию о лжеминировании школ №19 и 42, а также социально-гуманитарного колледжа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По информации Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, в образовательные учреждения города поступило анонимное сообщение. Были предприняты оперативные меры, направленные на обеспечение безопасности. По результатам обследования зданий и прилегающих территорий кинологами, подозрительных предметов не обнаружено.

Образовательный процесс возобновлен.

В мэрии напомнили, что за ложные звонки нарушителям грозит штраф до 700 тысяч рублей, либо срок лишения свободы - до пяти лет.