15 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Бастрыкину доложат о сливе сточных вод из свердловского поселка Хрустальный в лесополосу

До председателя СК России Александра Бастрыкина дошла новость о неисправных очистных сооружениях в свердловском поселке Хрустальный, откуда канализационные стоки якобы сливаются в лесополосу. Информация об этом ранее появилась в СМИ, после чего глава СКР поручил провести проверку.

Напомним, что по словам жителей Хрустального (под Первоуральском), очистные сооружения не справляются с нагрузкой. Из-за этого сточные воды не проходят должной очистки и сливаются в реку. Сначала появился зловонный ручей, который прошел через лесополосу и впал в реку Исеть. Лес рядом с ручьем погиб, а летом по воздуху разносится невыносимая вонь.

Обеспокоенные жители добавили, что многочисленные обращения по этому вопросу так ни к чему и не привели. В это время новые коттеджные поселки продолжают подключаться к неисправным очистным сооружениям.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в пресс-службе СКР.

Теги: Хрустальный, Бастрыкин, лесополоса, сточные воды


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